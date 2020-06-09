Kıyıkışlacık halkı liman istemiyor

Kıyıkışlacık Mahalle Muhtarı Halis Şahin ve mahalle sakinleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret edip yapılmak istenen yükleme limanına karşı olduklarını belirtti. Projenin yaşam alanlarına çok yakın mesafede yer alacağını belirten Şahin, “Gürültü ve kirlilik nedeniyle balıkçılığa, turizme, çevreye olumsuz etkisi olacak. SİT alanı olması sebebiyle kültür varlıkları da tehlikede” dedi. Başkan Tokat ise, “Müracaatlara gerekli cevaplarımızı verdik ve itirazlarımızı da gerekli kurumlara yaptık. Konunun yakından takipçisi olacağız” dedi.