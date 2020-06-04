‘Kıyılarımız korunacak’

Son dönemde, Bodrum Yarımadası’nın üç farklı mahallesinde kıyıya izinsiz müdahale tespit ettiklerini kaydeden Aras; doğayı, ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden bu uygulamalara ödün vermeyeceklerini belirtti. Farklı bölgelerde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini belirten Aras, “Yalıkavak Gökçebel’de benzer bir girişimi durdurduklarını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdiklerini dile getirdi, “Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk” dedi.











Bodrum’da kıyı kullanım planlarının Bitez’den başlatılacağını vurgulayan Başkan Aras, kıyı kullanım hakları konusunda Milli Emlak’la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bitez’de işgallerin tek tek tespit edileceğini belirten Aras, “Bitez’den başlamamızın nedeni, Bitez’i ‘Green Destinations’ programına almamızdan kaynaklanıyor” dedi.