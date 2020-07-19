Kızılay’a destek

Ziyarette çalışmaları hakkında Başkan Çerçi’ye bilgi veren Sevim, Türk Kızılayı’nın geleneksel hale getirdiği kurban bağış kampanyasına destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi de hayırseverleri bağış kampanyasına destek vermeye çağırdı, “Türk Kızılayı ülkemizin en büyük yardım kuruluşlarının başında geliyor. Siz de kurbanlarınızla yüzleri güldürebilirsiniz” dedi. Başkan Çerçi, şahsi kurban vekaletini de Türk Kızılayı’na verdi.