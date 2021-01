Kızılay’dan et bağışı

Türk Kızılayı Edremit Şubesi, Edremit Belediyesi aşevine 822 kg karkas et desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Aşevimiz her gün 2 öğünü karşılayacak şekilde 214 kişiye 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapıyor. Yapılan bu 822 kg et yardımı da sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize belediyemiz tarafından ulaştırılacak. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza ve Türk Kızılayı Edremit Şubesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.