BİST1.4980.00EURO8.930.31USD7.370.60ALTIN434.62-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kızılay’dan et bağışı
    ABONE OL
    29.01.2021 - 07:00 |

    Kızılay’dan et bağışı

    Türk Kızılayı Edremit Şubesi, Edremit Belediyesi aşevine 822 kg karkas et desteğinde bulundu.

    Kızılay’dan et bağışı

    Türk Kızılayı Edremit Şubesi, Edremit Belediyesi aşevine 822 kg karkas et desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Aşevimiz her gün 2 öğünü karşılayacak şekilde 214 kişiye 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapıyor. Yapılan bu 822 kg et yardımı da sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize belediyemiz tarafından ulaştırılacak. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza ve Türk Kızılayı Edremit Şubesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti! 3,5 milyon doz aşı daha geldi

    Son dakika: Bakan Koca müjdeyi vermişti! 3,5 milyon doz aşı daha geldi

    Sıradaki Haber