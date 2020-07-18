‘Kızlarımıza canımız feda’

Safra kanalları yokluğu nedeniyle siroz olan Eda Nur Tosbıyık’a 6 aylıkken babası Canip Tosbıyık’tan, Zeynep Ekim’e 4 aylıkken babası Cemil Ekim’den karaciğer dokusu nakledildi. İki bebek taburcu edildi. Hem kızları hem kendileri kader ortağı olan iki baba, bir an bile tereddüt etmeden ameliyat masasına yattıklarını belirtti, “Evlatlarımız için canımız feda olsun” dedi. Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da, “İki bebekte de sorun aynıydı. Daha birkaç aylıkken siroz tanısı koyulmuş bu bebeklerin nakle kadar biraz daha büyümelerini, kilo almalarını isteriz. Ama ikisinin de böyle bir şansı yoktu.

Nakil yapılmasa günler, haftalar içinde kaybedileceklerdi. Şimdi ikisi de iyi, sağlıkla büyüyor. Anne babalarının yüzü gülüyor” diye konuştu.