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    HaberlerEge Haberleri Klasik araba karavan oldu...
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    27.07.2020 - 00:01 |

    Klasik araba karavan oldu...

    Klasik araba karavan oldu...

    İzmirli oto elektrik ustası Mehmet Ardil (35), Doğu Almanya üretimi klasik otomobilden çekme karavan yaptı. Karavanın üstüne yerleştirdiği çadırla, ek yatak alanı daha ekledi. Araziye kurulduğunda ev rahatlığı veren karavan, yoğun ilgi gördü. Koronavirüs döneminde karavanıyla izole tatil yapmanın rahatlığını yaşadığını kaydeden Ardil, “Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten. Arkasındaki çekici ise 1984 model. Çekici aracı aldığımızda evrakları yoktu. Hurdaya gidecekti. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yapımı 3 ay sürdü. Koronavirüs çıktığında daha izole ve sağlıklı bir tatil yaptım” şeklinde konuştu.-KADİR ÖZEN DHA

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