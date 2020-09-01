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    01.09.2020 - 07:00 | | TOLGA TAHÇI DHA

    Klasik araçlar şehir turunda

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde, İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, tarihi otomobilleriyle birlikte kortej düzenledi.

    Klasik araçlar şehir turunda

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde, İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, tarihi otomobilleriyle birlikte kortej düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası önünde toplanan yaklaşık 60 üye, klasik araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Kornalarla Kordonboyu’nda başlayan kortej, İnciraltı’nda sona erdi. Dernek Başkanı Murat Akarsu, özel günlerde bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi, “Başta önderimiz Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlara her zaman minnet duyacağız. Dernek olarak özel günlerimizde araçlarımızın bakımlarını yapıp, garajdan çıkarıyoruz. Halkımız da bizleri yollarda görünce büyük ilgi gösteriyor. Bunun yanında bizlere balkonlardan bayraklarla eşlik ediyorlar. Önümüzde 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu var. O gün daha kalabalık bir kortej yapacağız” dedi. 

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