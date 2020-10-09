KLC GURURU

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yönetimi, balık ihracatında Türkiye’nin en büyük firması olan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 firma listesinde, 180 milyon 782 dolarlık ihracatla 82’inci sırada yer alan üyeleri KLC’yi ziyaret etti. Muğla ilinin de en çok ihracat yapan firması olan KLC’ini dahil olduğu Kılıç Holding’in Başkanı Orhan Kılıç’ı kutlayan MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Şirket, Milas’tan 60 dolayında ülkeye balık ihraç ediyor. Gerek KLC’nin bu başarılarını, gerekse sizin Ekonomist Dergisi tarafından Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı arasında 23’üncü seçilmiş olmanız bizi gururlandırdı. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Havalimanı görüşmeleri

Milas- Bodrum Havalimanı’ndan doğrudan balık ihracatı yapılabilmesi için girişimde bulunduklarını da belirten Özer, “DHMİ ve THY yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Balıkların Milas’tan önce İzmir’e, oradan İstanbul’a gönderilmesi ve orandan ihraç edilmesi hem gereksiz zaman kaybına neden oluyor hem de masrafları artırıyor. Bu konuda olumlu gelişmeler olacağından umutluyuz” dedi.