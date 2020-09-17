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    17.09.2020 - 00:02 |

    KOAH hastalığında bronkoskop yöntemi

    Ekol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenay Çitim, KOAH ‘kronik obstrüktif akciğer hastalığı’ hakkında bilgiler verdi.

    KOAH hastalığında bronkoskop yöntemi

    KOAH tanısı konulan kişilerde havayolları açıcı, iltihabı önleyen ilaçlar, ağır hastalarda oksijen tedavisi ve solunum rehabilitasyonunun tedavide önemli rol oynadığını belirten Dr. Çitim, “Havayollarının giderek daralmasıyla bu alanlardan nefes açıcı ilaçlar ileriye geçmez ve hastalar ilaç tedavisinden yeterli fayda görememeye başlarlar. Bu durumu düzeltmek amacıyla bronkoskop ile hava yolları temizlenerek genişletilir. İşlem genel anestezi altında uygulanır” diye konuştu.

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