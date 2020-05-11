KOBİ’lere dört ipucu

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), mayıs ayı toplantısı Gazeteci ve Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz’un katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti. Toplantıda konuşan Oğuz, kobilerin ayakta kalabilmesi için iş, iletişim, ilişki ve bilgiyi kapsayan dört sürece dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. “İş, İletişim, ilişki ve bilgi sürecini iyi yöneten KOBİ’ler ayakta kalacak” diyen Oğuz, “Mevcut sistemde unuttuğumuz işveren ve işçi arasındaki güven ortamını yeniden tahsis etmeliyiz. Cinsiyet eşitlik endekslerinde Türkiye çok kötü durumda, kadını dışarıda bırakan hiçbir ekonomik sistem ayakta kalamaz” diye konuştu. İZİKAD Başkanı Betül Sezgin de, “Evden çalışma düzenine geçtiğimiz sürede maalesef işten çıkarılan kadınların olduğunu öğrendik. İş yaşamında kadının sıkıntıları kriz fark etmeksizin devam ediyor” dedi.