KOCAOĞLU, PARTİ MECLİSİ’YLE İLGİLİ NET KONUŞTU

İzmir’in eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi (PM) listesine kendisini alacağı iddiaları üzerine, “Benim böyle bir talebim söz konusu olamaz” dedi. Kocaoğlu, gundemebakis.com’un haberine göre, “CHP lideri, sizi listesine yazarsa tavrınız ne olur?” sorusuna, “Kasaptaki ete soğan doğranmaz” yanıtını verdi.

CHP’de kurultay, 25-26 Temmuz’da yapılacak. Kurultayda genel başkanın yanı sıra PM üyeleri de belirlenecek. Parti kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listeye, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu alabileceği dillendirildi.

‘Aday olurdum’

Bu konuda kimseyle bir görüşme yapmadığını belirten Aziz Kocaoğlu, “Kesinlikle talebim yok. Bende böyle bir bilgi de yok. Hanımla beraber oturuyorum. Hiçbir talebim söz konusu değil. Talebim olmaz” dedi.

“Siyasete devam etmek isteydim aday olurdum” vurgusunu yapan Kocaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Genel Başkan gösterirdi göstermezdi, o ayrı bir konu. Seçilme noktasında siyaseti bıraktım, ama CHP’liyim.

Ölene kadar partime hizmet edeceğim. Hem İzmir hem partim, üç dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olma onurunu bana verdi. İzmir ve partim için elimden gelen desteği vereceğim.”