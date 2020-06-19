Kocaoğlu’ndan İduğ’a ziyaret

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti, “Hayırlı olsun” dedi. İduğ, “Bornova Belediye Başkanlığı’nın ardından, üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan değerli başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu’nu ağırladık. Çalışmalarımızı paylaştık, bilgi ve deneyimlerinden faydalandık” dedi. İduğ, Kocaoğlu’na Bornova Belediye Başkanı seçildiği zamanki (2004) çerçevelenmiş fotoğrafı armağan etti.