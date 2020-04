Koçarlı’da önce ekmek şimdi de “Aş Evi” hazır

Koçarlı’da Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın vatandaşa hizmeti, korona günlerinde de devam ediyor. Bir süre önce Halk Ekmek uygulamasını hayata geçiren, günde 4 bin ekmek üreten ve 1 liraya kaliteli ve katkısız ekmeği hemşerilerine sunan Kaplan, yerel seçimler öncesi verdiği sözü tuttu, Ramazan’ın ilk günü Aş Evi’ni de hizmete açtı.



Vekillerden destek



Aydın’da birçok ilçe belediyesinin eski dönemden kalan bütçe sıkıntıları sebebi ile yatırım bütçesi sorunu yaşadığını, kendilerinin ise AK Parti Aydın milletvekillerinin de desteğini alarak yoğun şekilde yatırım ve hizmet için çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Kaplan, “Biz yöre sakinlerine hizmet için göreve geldik. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Sosyal belediyeciliğimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Topyekun mücadele

Koronavirüs salgını sebebi ile yöre vatandaşları için 7/24 seferber olduklarını, topyekun

mücadele başlattıklarını söyleyen Kaplan, “Mübarek Ramazan ayı başladı. Virüs yüzünden bu yıl iftar çadırları kurulamayacak. Bunun yerine hizmete açtığımız Aş Evi’nden 65 yaş üstü sokağa çıkması yasak olan Koçarlılara yemek götüreceğiz. Hiç kimseyi aç bırakmayacağız”

diye konuştu.



Çaba gösteriyoruz



Lanet mikrobun tüm dünyadan ve Türkiye’den gitmesinin ardından, çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, şunları söyledi:



“Koçarlı’da söz verdiğimiz birçok yatırım ve hizmet ölçekli projelerimizi, salgın döneminde de hayata geçiriyoruz. İşte bunlardan birisi de Aş Evi’ydi. Korona öncesi gibi olmasa da ekiplerimiz yine canla başla çalışıyor. Bu mikropla sadece biz ülke olarak değil, tüm dünya mücadele ediyor. Hükümetimizin, Sağlık Bakanımızın nasıl çaba gösterdiğini sadece biz değil, dünya izliyor.”









‘Her zaman emrindeyiz’



İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman emrinde olduğunu, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, konuşmasına şöyle devam etti: “Koçarlı için yatırım ne kadar önemliyse, halkımızın refahı ve mutluluğu da bizim için bir o kadar önemli. İlk olarak Halk Ekmek uygulaması ile Koçarlı halkına kaliteli ve katkısız ekmeği çok uygun fiyata ulaştırmayı başardık.



Şimdi de Aş Evi’ni açtık. Şu günlerde 65 yaş ve üstü sakinlerimizin sokağa çıkması yasak. Kendi sağlıkları için böyle bir karar alındı. Aş Evi’miz kimseyi aç bırakmayacak. Her gün evlerine sıcak yemek gidecek.”



Proje adamı



Her zaman toplumda dile getirdiğini, Nedim Kaplan’ın Koçarlı için proje adamı olduğunu ancak belediye işleriyle uğraşırken, ihtiyaç sahiplerini de hiçbir zaman unutmadığını belirten Koçarlı’nın AK Partili Belediye Başkanı, “Aç bir kişiyi unutmak, bizim fıtratımızda yok. Bu Nedim Kaplan sözüdür. Başkanlık koltuğunda oturduğum sürece, ilçemizde fakirler ekmeksiz, garipler aşsız kalmayacak” şeklinde konuştu.