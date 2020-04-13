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    HaberlerEge Haberleri ‘Koçarlılılara kesintisiz hizmet için varız’
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    13.04.2020 - 00:08 |

    ‘Koçarlılılara kesintisiz hizmet için varız’

    ‘Koçarlılılara kesintisiz hizmet için varız’

    Koçarlı Belediyesi, kadın üreticilerle el ele verip maske üretimine başladı. Gerekli malzemeleri isteyen kadınlara teslim ettiklerini belirten Başkan Nedim Kaplan, “İlk etapta 32 bin maske ürettik ve devamı gelecek. Dikim için gerekli tüm ekipmanı belediye olarak sağladık. Vatandaşlarımızı hem teşvik etme, hem de evlerine gelir sağlanmalarını amaçladık. Birçoğu gönüllü olarak maske üretimine katılmak istedii, ücret talep etmedi” dedi.

    Dikilen maskeler, yine belediye ekipleri tarafından toplanarak sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra, sağlık personeli başta olmak üzere, emniyet ve jandarma personeli, vefa sosyal destek grubu, kamu kurum-kuruluşları ve pazaryerlerinde vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.

    Can dostları unutmadı

    Öte yandan Kaplan, haftasonu 30 büyükşehirde geçerli olan sokağa çıkma yasağı uygulamasında sokak hayvanlarını da unutmadı, kendi elleriyle mama dağıttı. İki gün boyunca Koçarlı’da seferberlik ilan ettiklerini belirten Kaplan, “Salgın tedbirleri süresince Koçarlılı hemşehrilerimiz gibi sokak hayvanlarının da itinayla ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. ‘Yaradılanı Sev Yaradandan Ötürü’ düsturu ile hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Her zaman dile getirdiğim gibi “Bu İlçeye Değer” mantığıyla, Koçarlı hakkına hak ettiği hizmeti verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca mağdur durumda kalan herkes 7/24 şahsıma ve belediyemize bağlı birimlere ulasabilir. Koçarlılara kesintisiz hizmet için varız” diye konuştu.

    Fedakar polislere teşekkür

    Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yılında, İlçe Emniyet Amirliği’ndeki memurları ziyaret etti. Emniyet mensupları kutlayıp tatlı ikramında bulunan Kaplan, “Vatandaşın güvenliği ve huzuru için çalışan fedakar polislerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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