Koçarlı’ya hizmet için 20’nci araç geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hibesiyle kazandırılan araçla hizmet gücüne güç katacaklarını belirten Kaplan, “Taleplere daha hızlı cevap vermek için çabalıyoruz. Göreve gelir gelmez 14 araçlık bir filo kazandırmıştık. Hizmet için araç kiralama işine son verdik. Hurdaya çıkmış ve bakım maliyeti yüksek araçları da yeniliyoruz” dedi.



Sözünü tuttu



Öte yandan Şenköy Mahallesi’nde, atık suların tahliyesi ve parke taşı döşeme çalışması başlatılması için düğmeye basıldı. Seçim döneminde sorunun çözümüyle ilgili söz veren Başkan Kaplan, çalışmaları yerinde inceledi. Sokakların da dezenfekte edilmesi talimatı verip vatandaşa maske dağıttı.



Adnan Menderes konulu yarışmaya başvurular uzatıldı



Koçarlı Belediyesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Demokrasi Şehidi Merhum Başvekil Adnan Menderes” konulu, ödüllü ulusal resim ve şiir yarışmasına son katılım tarihi, 27 Kasım 2020 tarihine uzatıldı. Başkan Nedim Kaplan, yoğun başvuru nedeniyle tarihi ileri çektiklerini belirtti.