‘Koçarlı’ya hizmete hiç kimse engel olamayacak’

Koçarlı’ya yakışan bir hizmet için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Millet İttifakı üyeleri Koçarlımıza hizmet getirilmesi için destek olmadıkları gibi, engellemeye çalışmaları konusundaki tutumlarını hayret ve üzüntüyle izliyoruz. Milletimize vaad ettiğimiz projelerimizi peş peşe yapacağız. Hizmete hiç bir güç engel olamaz. Koçarlı marka ilçe olacak” dedi.



Cumhur İttifakı üyeleri; Adnan Akdağ, Tuncer Sarı, Ahmet Bahri Erdel, Mustafa Demir, Yasemin Kanat, Mehmet Necmi Çıblak, Murat Uncu ve Yaşar Dirik’in kabul oyları ile meclisten geçen kararla, iki ay içerisinde ihale yapılacak. 2022 yılı başı itibariyle yeni binalar hizmete sunulacak.