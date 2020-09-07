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    HaberlerEge Haberleri ‘Koçarlı’ya hizmete hiç kimse engel olamayacak’
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    07.09.2020 - 00:01 |

    ‘Koçarlı’ya hizmete hiç kimse engel olamayacak’

    Koçarlı Belediyesi 2020 Eylül Olağan Meclis Toplantısı’nda, yeni hizmet binası ve İlçe Emniyet Binası yapım işinin ihaleye çıkılabilmesi için sunulan maddeye CHP ve İYİ Partili üyeler tarafından red oyu verildi.

    ‘Koçarlı’ya hizmete hiç kimse engel olamayacak’

    Koçarlı’ya yakışan bir hizmet için yoğun mesai harcayan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Millet İttifakı üyeleri Koçarlımıza hizmet getirilmesi için destek olmadıkları gibi, engellemeye çalışmaları konusundaki tutumlarını hayret ve üzüntüyle izliyoruz. Milletimize vaad ettiğimiz projelerimizi peş peşe yapacağız. Hizmete hiç bir güç engel olamaz. Koçarlı marka ilçe olacak” dedi.

    Cumhur İttifakı üyeleri; Adnan Akdağ, Tuncer Sarı, Ahmet Bahri Erdel, Mustafa Demir, Yasemin Kanat, Mehmet Necmi Çıblak, Murat Uncu ve Yaşar Dirik’in kabul oyları ile meclisten geçen kararla, iki ay içerisinde ihale yapılacak. 2022 yılı başı itibariyle yeni binalar hizmete sunulacak.

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