KOÇARLI’YA MİLLET BAHÇESİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Millet Bahçesi’ne kavuşuyor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın üzerinde titizlikle çalıştığı Millet Bahçesi için düğmeye basıldı. Mimarlar Odası’nın projesiyle, Aşk Gemisi olarak bilinen alan üzerinde yıkım çalışması başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaplan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği projelerden birini Koçarlı’da hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlandığında, Koçarlı halkının sosyal, kültürel, spor ve daha birçok alanda ihtiyacını karşılayacak. Mezbelelik, kötü bir alanı, projemizle güzelleştireceğiz, yeniden hayat vereceğiz” dedi.

5 milyon lira maliyet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aydın Valiliğinin destekleriyle ‘Aşk Gemisi’ olarak bilinen 11 dönüm alan üzerinde yapılacak Millet Bahçesi’nin içerisinde düğün salonu, kafeterya, ücretsiz internet evi, kitap okuma, oyun, spor ve piknik alanları yer alacak. Vatandaşlar için cazibe merkezi haline gelmesi planlanan Millet Bahçesi, yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak.