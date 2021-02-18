Koçarlı’ya mutluluk dağıtıyor

Fırsat buldukça hasta, engelli, yaşlı ve çocuklara sürpriz ziyaretler yapıp gönül alan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; 15 yaşındaki Şengül Sakallı’nın yeni yaşını, doğum günü pastası ve cep telefonu hediyesiyle kutladı. Çat kapı ziyaretle Sakallı Ailesi’nin sevincine ortak olan Kaplan, genç kıza telefonu nasıl kullanacağını da bizzat gösterdi. Çocuklarının sevinci karşısında duygusal anlar yaşayan Sakallı Ailesi de, sürpriz doğum günü kutlaması için Başkan Kaplan’a teşekkür etti.

Mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaplan, “Bir çocuğun yüzünde ki tebessüme vesile olmak kadar güzel bir vazife yok. Duyduk ki Şengül’ün doğum günü, hayali ise bir cep telefonu ve pasta almak. Biz de onun bu mutluğuna ortak olmak. Artık ne zaman isterse, Nedim Amcası bir telefon kadar yakın. İyi ki doğdun evlat. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” ifadesini kullandı.