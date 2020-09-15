‘Kök salmış güzel uygulama’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 33. Ahilik Haftası kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Ahilik Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Soyer, “Ahilik, bu coğrafyada kök salmış en güzel uygulamalardan biri. Hem iyi ahlaklı ticareti öngörüyor ve bunun kıstaslarını ortaya koyuyor hem de adil rekabeti, birbirine saygıyı ve sağlıklı örgütlenmeyi mümkün kılıyor” dedi. Oda Başkanı Mutlu da, pandemi döneminde esnafa verdiği destekten dolayı Başkan Soyer’e teşekkür etti. Mutlu, amaçlarının Ahilik felsefesinin tüm topluma yayılıp yaşatılmasına katkı koymak olduğunu vurguladı. Başkan Soyer, Yılın Kalfası seçilen Emine Türk ile Yılın Çırağı seçilen Yiğit Koç’a kaftanlarını giydirdi, ikisini de tebrik etti.