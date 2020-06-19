‘Koku ve tat kaybı, korona belirtisi’

Özel İzmir Egepol Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Melih Arif Közen, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığının yanısıra ani gelişen koku kaybı ve tat bozukluğunun da korona virüs belirtileri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Vaka sayısı artıkça başlangıçtaki tanı kriterlerinin değiştiğini dile getiren Közen, “Son bulgulara göre, ani gelişen koku kaybı ve tat bozukluğu yaşayanlarda kovid-19 görülme olasılığı bulunuyor. Amerika merkezli bir çalışmada, 60 kovid-19 hastasına uygulanan testin sonuçlarına göre yüzde 98’inde koku bozukluğu ve yüzde 58’inde de tam koku kaybına yakın bir durum tespit edildi. Yine başka bir çalışmada koku bozukluğu yakınması ile başvuran hastaların içerisinden seçilen 80 hastanın kovid-19 testi pozitif çıktı” dedi.

Erken tanı...

Koku ve tat almadaki bozuklukların başka hastalıklar nedeniyle de yaşanabileceğini sözlerine ekleyen Közen, “Koku duyusundaki azalma sıklıkla burun tıkanıklığı yapan tablolarda karşımıza çıkar. Kovid-19 hastalarında burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burunda kaşıntı gibi şikayetlere pek rastlanmamakta ve karşılaşılan koku duyusundaki azalmanın koronavirüsün koku sinirini etkilemesine bağlı olduğu düşünülmekte. Hekimlerin ilk ve tek bulgu olabilen koku bozukluğuna dikkat edip gerekli tetkikleri yapılması önem taşıyor. Böylece erken tanıyla Kovid-19 iyileşme oranlarından artış sağlayabiliriz” diye konuştu.