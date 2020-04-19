‘Kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz’

Sürekli, İzmir’in yapılan test sayısında nüfusa oranla birinci il olduğu ve Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi, günlük yapılan testlerde pozitif vaka oranının bu hafta yüzde 5’e düştüğünü açıkladı. Kovid-19 tanısıyla hastanelere yatırılanların sayısında azalma, yoğun bakım hastalarının sayısında da yatay bir seyir yakalandığını belirten Sürekli, “Rehavete kapılmak yok. Ancak İzmir yine kendisine yakışanı yapacak ve koronavirüsle savaşında galip gelecek. Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam. İl Sağlık Müdürlüğümüz, her detayı değerlendirerek önlemlerini uzun zaman önce almaya başlamıştı. Süreç, özveriyle, akılcı ve bilimsel çalışmalarla yönetiliyor. Şu ana kadar en küçük bir aksaklık yaşanmadı. Bize düşen, asla rehavete kapılmadan, tedbirlerimizi artırıp evde kalmaya, yasaklara uymaya devam etmek. Çünkü, son vaka da ortadan kalkana kadar bu iş bitmiş olmayacak” dedi.