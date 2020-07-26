‘Kolektif çalışmanın gücüne inanıyorum’

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) Başarı Hikayeleri etkinliğine konuk olan Ege Ekonomiyi Gelştime Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, “İnandığım şeyleri çalıştığım kuramlarda, kimseyi kırmadan söylemeye çalışıyorum. Gençlere tavsiyem de budur. İnandığınız konulardan hiçbir zaman vazgeçmeyin. İnsanları kendinize inandırmak için çalışmalarınızı sürdürün” dedi. “Her zaman kolektif çalışmalara inanan bir insan oldum” diyen Susam, şöyle konuştu:

STK’lar için vekil oldu

“Sivil toplum örgütleriyle her zaman işbirliği halinde oldum. Sivil toplum içinde insanlar sadece talepkâr olabiliyorlar, ben de bu taleplerin yasalaşması için parlamentoda olmak istedim. 2007 seçimlerinde ikinci bölgede dördüncü sıra milletvekili adayı oldum. Milletvekilliğim sürecinde sivil toplumun taleplerini çok dikkatle inceledim ve onlara yardımcı olmaya çalıştım.”

Susam’ın sivil toplumun her kolunda çalışıp sosyal demokrasinin gelişmesine katkı sunan bir isim olduğunu ifade eden İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Kapanması gündeme gelen EGEV’İ marka haline getiren Susam’ı ağırlamaktan çok mutlu olduk” dedi.