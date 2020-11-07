Kolilerden sevgi çıktı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yardım kolilerinden duygu dolu mektuplar çıktı. Türk Kızılay’ın Buca’daki bölge deposuna ulaşan yardım kolilerindeki vatandaşlar tarafından kaleme alınan notlar, hem ekipleri hem de ihtiyaç sahiplerini duygulandırdı.

Destek yağdı

Gıda ve giysilerin yanında kumbarasında biriktirdiği parayı, kullanmadığı oyuncakları gönderen çocukların hediyeleri de dikkat çekti. “Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. Biz birlikte İzmiriz”, “Keşke yanınızda olabilsek. Yaralarınıza dokunup onları sarabilsek. Kilometrelerce uzaktan acılarınızı yürekten hissediyoruz ve biliyoruz ki güzel İzmirimizin her yerinde çiçekler açacak”, “Yaşadığınız acıya merhem olmayacak ama içine sonsuz dua ve sevgimizi koyuyoruz” gibi mesajlar yer aldı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, mesajların kendilerini motive ettiğini söyledi, “Türkiye komple burada. Okullardan kreşlere Türkiye’nin her köşesinden yardımlar geliyor.

Kovid-19 sürecinde olduğumuz için kolilerin üzerinde ‘dezenfekte edilmiştir’ notları buluyoruz. Gıda ürünlerinden tutun da elindeki küçük miktardaki parayla aldığı oyuncağı, kendi battaniyesini gönderen minik eller var. Herkese minnettarız” dedi.