Koltuğa oturdular yardım başlattılar

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Türkiye Büyük Millet Mecilsi’nin açılışının yüzüncü yılı ve 23 Nsan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı koronavirüs salgını nedeniyle online olarak çocuklarla kutladı.

Üyelerin, aileler ve çocukları ile beraber internet üzernden de olsa böylesi önemli bir günü kutlamak stediklerin belirten İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Koltuklarımızı çocuklara bıraktık. Bu makamların hizmet ve toplum için çalışma odakları olduğu bilincini aşılamak istedik” dedi.

50 çocuğa yardım

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı evralan Melek Nazlı Oltulu da yaptığı konuşmada, “Bu bayram sadece bizim değl tüm çocukların bayramıdır. Ulusal egemenlik demokratik ve bağımsız bir cumhuryetin temelini oluşturur. Bu şanlı bayrağı daha yükseğe taşımak hepmizin görevi” dedi. Ardından online toplantıya başlayan İZSİAD Çocuk Yönetm Kurulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle internet ve bilgsayara ulaşamayan çocuklar için yardım organize edilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan oylamada, en az 50 çocuğa internet ve bigsayar temin edilmesine karar verildi.

Ayrıca minikler, çocukların meslek seçiminde gölge eğitim ve staj imkanı gibi konuları gündeme getrmek ve takip etmek üzere çocuklardan oluşan İZSİAD Çocuk Komsyonu’nun kurulmasına oy birliğiyle karar verdi.