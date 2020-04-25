BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Koltuğa oturdular yardım başlattılar
    ABONE OL
    25.04.2020 - 00:12 |

    Koltuğa oturdular yardım başlattılar

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İZSİAD Yönetim Kurulu bir günlüğüne çocuklara devredildi. Miniklerin toplantıdaki ilk kararı, ihtiyaç sahibi arkadaşları için bilgisayar bağışı yapmak oldu

    Koltuğa oturdular yardım başlattılar

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Türkiye Büyük Millet Mecilsi’nin açılışının yüzüncü yılı ve 23 Nsan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı koronavirüs salgını nedeniyle online olarak çocuklarla kutladı.

    Üyelerin, aileler ve çocukları ile beraber internet üzernden de olsa böylesi önemli bir günü kutlamak stediklerin belirten İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Koltuklarımızı çocuklara bıraktık. Bu makamların hizmet ve toplum için çalışma odakları olduğu bilincini aşılamak istedik” dedi.

    50 çocuğa yardım

    İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı evralan Melek Nazlı Oltulu da yaptığı konuşmada, “Bu bayram sadece bizim değl tüm çocukların bayramıdır. Ulusal egemenlik demokratik ve bağımsız bir cumhuryetin temelini oluşturur. Bu şanlı bayrağı daha yükseğe taşımak hepmizin görevi” dedi. Ardından online toplantıya başlayan İZSİAD Çocuk Yönetm Kurulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle internet ve bilgsayara ulaşamayan çocuklar için yardım organize edilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan oylamada, en az 50 çocuğa internet ve bigsayar temin edilmesine karar verildi.

    Ayrıca minikler, çocukların meslek seçiminde gölge eğitim ve staj imkanı gibi konuları gündeme getrmek ve takip etmek üzere çocuklardan oluşan İZSİAD Çocuk Komsyonu’nun kurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
    daha fazla video için
    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan 2020 Ramazan İmsakiyesi - Sahur (imsak) ve iftar vakti | Sahur saat kaçta, oruç, iftar ne zaman?'

    25 Nisan 2020 Ramazan İmsakiyesi - Sahur (imsak) ve iftar vakti | Sahur saat kaçta, oruç, iftar ne zaman?'

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

    Sıradaki Haber