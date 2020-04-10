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    HaberlerEge Haberleri Komiser Şefik’in sesini duydular
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    10.04.2020 - 00:03 |

    Komiser Şefik’in sesini duydular

    Manisa’da uzayan saçından rahatsız olan ve kestirmek isteyen ‘Komiser Şefik’ lakaplı down sendromlu Şefik Aslan, gerekli izin ve tedbir alındı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde tıraş edildi

    Komiser Şefik’in sesini duydular

    Ülke genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılmasının ardından uzayan saçından rahatsız olan ve saçını kestirmek isteyen Manisalı down sendromlu Şefik Aslan’ın bu talebini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geri çevirmedi. Kentteki bir esnafın çektiği video ile tıraş olma isteğini ileten ‘Komiser Şefik’ lakaplı Şefik Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne davet edildi. Daha önce berberlik yapan şimdide il müdürlüğünde çalışan bir personel, kurum bahçesinde gerekli tüm sağlık önlemlerini aldı, Aslan’ı tıraş etti.

    Çok mutlu oldu

    Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, down sendromlu Şefik’in tıraş olma isteğine ilişkin videoyu görünce duygulandığını belirtti, “Kendisini çok severiz. Komiser Şefik lakabıyla tüm Manisa onu tanır. O bize Allah’ın bir emaneti. Bu yüzden Şefik’in talebini geri çevirmek istemedik. Aldığımız özel izinle kendi personelimiz içinde yıllarca kuaförlük yapmış bir arkadaşımızla bu işi gerekli tedbirleri de alarak çözdük” diye konuştu. Saçı ve sakalı kesildiği için mutlu olan Şefik Aslan da Öztürk’e desteği için teşekkür etti.

     

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