Komşu il Manisa seferber oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Bayraklı’yı yıkan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti. Ergün, “Dualarımızla kalbimizle İzmir’de İzmirli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Hemen olay yerine giden ve komşu ilin yaralarını sarmak için seferber olan Manisa Büyükşehir ekipleri ise, çalışmalara destek veriyor. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık, Manisa İtfaiyesi’nin çalışmasıyla parmak kamerayla yeri tespit edildikten sonra kurtarıldı. Genç kızla sürekli konuşup moral veren İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kendisine “Sen gitme abi” diye seslenen Günay’a ekiplerin onu kurtarmak için yaptığı çalışmaları anlattı. Özışık, ekiplerin başarılı çalışması sonucu 9 saatlik bir sürenin ardından enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Ergün cenazeye katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı’nın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Özlem Küçük’ün cenaze namazına katıldı. Bornova Ülkü Ocakları eski Başkanı Nuri Yağcı’nın kardeşi olan merhume Küçük, kılınan cenaze namazının ardından Doğanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.