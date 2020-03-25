‘Komşuluk Seferberliği’

Başkan Eyyüp Kadir İnan, “Teşkilatlarımızın, ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz. Amcalarımızın ve teyzelerimizin günlük ihtiyaçlarını adreslerine getirebiliriz. Bireysel olarak oluşturacağımız komşu seferberliği ile tüm gençlerimizi, büyüklerimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.