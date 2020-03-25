25.03.2020 - 00:03 |
‘Komşuluk Seferberliği’
Türkiye genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında, “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasağı” ilan edilmesinden sonra, AK Parti Gençlik Kolları ‘Komşuluk Seferberliği’ başlattı.
Başkan Eyyüp Kadir İnan, “Teşkilatlarımızın, ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz. Amcalarımızın ve teyzelerimizin günlük ihtiyaçlarını adreslerine getirebiliriz. Bireysel olarak oluşturacağımız komşu seferberliği ile tüm gençlerimizi, büyüklerimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.