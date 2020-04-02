Koronavirüsle mücadele çalışmaları ve tedbirleri kapsamında kolları sıvayan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 30 ilçe teşkilatında da kurulan whatsapp ve iletişim hatları üzerinden vatandaşların yardımına koşuyor. Kaymakamlıkların inisiyatifiyle Vefa Destek Grubu ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar artan yoğunlukla devam ediyor. İl ve ilçelerdeki parti teşkilatlarının da tam kadro harekete geçtiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmirlilere 0533 158 10 48 numarayı hatırlattı, evde kalmalarını ve kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.65 yaş üstü parti üyelerinin de il ve ilçe yöneticilerinin bizzat arayarak destek verdiğini ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü, evde kal çağrılarını yinelediklerini vurgulayan Başkan Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları’nın başlattığı ve giderek yaygınlaşan ‘Komşuluk Seferberliği’ uygulamasının sürecin hassasiyetine uygun bir model olarak çok etkili olduğunu sözlerine ekledi.