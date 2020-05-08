Konak Belediyesi taksicileri unutmadı

Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen esnafa sahip çıkan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, taksicileri de yalnız bırakmadı. Önlemler kapsamında yapılan tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs gecesi sona eren taksicilere, iftarda tavuk pilav ikramı başladı. İftarlıklar ilk olarak Alsancak bölgesindeki taksi duraklarına dağıtıldı. Gültepe bölgesindeki taksicilerle devam edecek dağıtım, Konak’ın tüm bölgelerine yayılacak.

Başkanı seçilmesinin hemen ardından belediyede esnaf masası kuran Batur, “Salgından önceki süreçte Konak Belediyesi’nin esnafla ilişkilerini güçlendirmiştik. Şimdi dayanışmamız daha da kuvvetli” dedi.

Kahvecilere erzak kolisi

Öte yandan Konak Belediyesi, işgaliye bedellerini almayıp esnafa 1.5 milyon liralık katkı sağladı. Hayırsever vatandaşa yapılan veresiye defterlerini kapatma çağırısı da esnafa nefes aldırdı. Son olarak işyerlerini açamayan berber esnafına da erzak kolisi dağıtımı başladı. Koli dağıtımının kahvecilerle devam etmesi planlanıyor.