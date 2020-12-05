Konak Belediyesi’nde hizmete kesinti yok

Depremin ardından yeni hizmet yerlerine taşınan birimleri ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Her ne olursa olsun vatandaşa hizmeti aralıksız sürdürüyor ve en iyisini sunmak için çalışıyoruz” dedi. Batur, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün taşındığı Eşrefpaşa’daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Emlak İstimlak, Etüd Proje, Kentsel Tasarım ve Hukuk işleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerinin taşındığı Yağhaneler binasını ziyaret etti. Batur, Destek Hizmetleri, Çevre Koruma Kontrol ve Spor İşleri müdürlüklerinin yeni hizmet yeri olan Toros Sosyal Tesisleri’nde de incelemelerde bulundu.

Pandemi uyarısı

Hem pandemi hem de deprem nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Batur, “Belediye olarak sokaklar, apartmanlar ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını istiyoruz. İşlemleri için online sistemlerin tercih etsinler” diye konuştu.