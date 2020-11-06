Konak Belediyesi’ne yeni hizmet binası

İzmir’de yaşanan deprem sonrası Basmane’deki birinci hizmet binasını tahliye eden Konak Belediyesi, diğer binalardaki teknik incelemelerin ardından SGK bloklarındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü binası ile Basmane’deki ikinci hizmet binasını da boşaltıyor. Başkan Abdül Batur’un Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürlüğü de Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi binasına taşınacak. Vatandaşın ve personelin güvenliğinin öncelikli ve önemli olduğunu belirten Batur, Basmane’de yeni bir hizmet binası inşa edeceklerini müjdeledi.

Hangi birim nerede?

SGK Bloklarındaki Konak Belediyesi hizmet binasının boşaltılmasıyla, burada hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü, Eşrefpaşa’daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezine taşınacak. Basmane’deki ikinci hizmet binasında hizmet veren altı teknik müdürlük ile SGK bloklarında hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediyenin Yağhaneler semtindeki deprem yönetmeliğine uygun binasına taşınacak. Fen İşleri Müdürlüğünün idari birimleri ise Gediz’deki şantiyede hizmetlerini sürdürecek. Zabıta Müdürlüğü, Yenişehir pazaryerindeki kendi binasında, geri kalan bazı müdürlükler ise Toros Sosyal Tesisleri içinde hizmete devam edecek.