Konak Belediyesi’nin 3 projesine 300 bin lira

Konak Belediyesi’nin; İzmir Folklor, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Bir Hayata Dokun Derneği ve İzmir İş Kadınları Derneği ile imza attığı üç ayrı proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden her birine 100’er bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira hibe almaya hak kazandı. Anadolu Kadınları Konak’ta, madde bağımlılarına yönelik Sıfır Kayıp ve kadınlara mesleki eğitim sağlayacak Birlikte Tasarım Birlikte Üretim projelerinin hayata geçirileceğini belirten Başkan Abdül Batur, “Birlikte Konak anlayışının en güzel örneklerini sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek yaptığımız çalışmalarda hayata geçiriyoruz. Kadın ve gençlerimiz öncü başarılara imza atıp örnek olacak” dedi.