Konak Belediyesi’nin atölyeleri siperlik üretiyor

Konak Belediyesi’nin Kadifekale’deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yüz koruyucu siperlik üretimi başladı. Özellikle hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve insanların yakın temasta çalışmak zorunda kaldıkları durumlarda hayati önem taşıyan yüz koruyucu siperlikler, belediye işçilerinin hünerli ellerinde şekilleniyor. Standartlara uygun ölçü ve kaliteli malzeme kullanılarak oluşturulan siperliklerden ilk etapta bin 250 adet üretilmesi planlanıyor. Tanesi 3 lira 50 kuruşa mal edilen yüz koruyucu siperlikler, öncelikle belediye personelinin kullanımına sunulacak. Sonraki aşamada ise talebe göre, sağlık kuruluşları ve belirlenen merkezlere dağıtılacak. 1.Kadriye Semt Merkezi’nde de maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor.