Konak, emeğe değer veriyor

Konak Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçi maaşlarına yüzde 14 zam yapıldı. Sözleşmeyi halayla kutlayan belediye işçileri sosyal mesafeyi ayarlamak için sopalarla halay çekti. Belediye işçilerine, “Birlikte Konak diyerek yola çıkık. Bu birlikteliğin en önemli parçalarından biri sizlersiniz” sözleri ile seslenen Başkan Abdül Batur, şöyle konuştu:

30 ilçede öne çıkıyor

“Narlıdere Belediyesi’nde de şimdi Konak’ta olduğu gibi Belediye-İş Sendikası ile beraber çalıştık. O zaman da toplu sözleşmelerimizi hep bayram gibi yaşadık. Her zaman omuz omuza çalıştık. Belediye Başkanı, emekçi arkadaşlarını yanına almak mecburiyetindedir. Ben hep bu anlayışla çalıştım ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğim.”

Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da, “Biz, emekten yana olduğu için, emeğe saygı duyduğu için, ‘alın teri kutsaldır’ dediği için her zaman başkanımızın yanında olacağız. Konak Belediyesi çalışanlarının maaşını günü gününe ödüyor, sosyal hakkını veriyor. 30 ilçenin içerisinde gözle görülen tek belediye Konak Belediyesi” dedi.