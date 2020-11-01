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    HaberlerEge Haberleri Konak kriz masası 24 saat görevde
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    01.11.2020 - 07:00 |

    Konak kriz masası 24 saat görevde

    İzmir’i vuran depremin ardından Konak Belediyesi alarma geçti.

    Konak kriz masası 24 saat görevde

    İzmir’i vuran depremin ardından Konak Belediyesi alarma geçti. Oluşturulan kriz masasının başında gelişmeleri takip eden Başkan Abdül Batur, belediyenin 0 533 071 55 65 numaralı WhatsApp hemşehri iletişim hattının 24 saat açık olduğunu söyledi.
    Depremde en büyük hasarın görüldüğü Bayraklı ilçesi başta olmak üzere talep gelen noktalara ikram araçlarının yola çıktığını belirten Batur, “Tüm ekiplerimiz sahada, biz de kriz masasında hemşehrilerimizin yanındayız. İilçemizde yıkılan binamız yok, hasar gören binalarımızla ilgili çalışma yapılıyor” dedi.

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