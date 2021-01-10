Konak Meclisi’nden Beştepeler adımı...

Meclis, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu önerisiyle başladı. Kentin siluetini de yenileyecek olan Beştepeler Bölgesi İmar Planları, İmar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına gönderildi. Ayrıca, bir önceki oturumda yeniden görüşülmesi kararlaştırılan Yenişehir’de kapanan belediye ait akaryakıt istasyonunun yeniden açılmasını sağlayacak imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Kira bedelinin iki kez süresinde yatırılmamasından kaynaklanan ihbarlar nedeniyle açılan dava sonucu tahliye edilen istasyon, yeniden açılacak. Parselin kalan kısmını da belediyeye hizmet alanı olarak kullanacak.