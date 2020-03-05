Konak Meclisi’ne tarihi bina

Hazırlanan projeye göre, zemin ve iki kattan oluşan binanın zemin katında engelli girişi ile birlikte çift giriş bulunacak. Binanın girişinde, gelen ziyaretçileri Mustafa Kemal Atatürk’ün dev resmi karşılayacak. Tamamen sanata ve sergilere yönelik planlanan birinci katta ise sanat galerisi ve kafeterya bölümü olacak. Binanın en üst katında, meclis ve toplantılara ev sahipliği yapacak çok amaçlı salon yer alacak. Binanın tüm İzmirlilere hizmet vereceğini söyleyen Başkan Abdül Batur, binanın restorasyonunun tamamlanmasıyla tarihin günümüzle buluşmasının yanısıra şehrin önemli bir kültür sanat mekanı da kazanacağını ifade etti.