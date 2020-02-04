Konak Meydanı’ndaki ağaçları kim yaktı?

İZMİR’de, Konak Meydanı’nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Diğer iki ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşa şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.