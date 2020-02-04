04.02.2020 - 07:00 | | DAVUT CAN DHA
Konak Meydanı’ndaki ağaçları kim yaktı?
İZMİR’de, Konak Meydanı’nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
İZMİR’de, Konak Meydanı’nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Diğer iki ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşa şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.