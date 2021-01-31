Konak’a mimarlık müzesi kuruluyor

Kendisi de mimar olan Başkan Batur, “Mimarlık mesleğinin tanıtımı, gençlere sevdirilmesi ve kentin belleğinin mimarlık müzesinde saklanması ve korunması noktasında birlikte güzel bir çalışmaya imza attık diye düşünüyorum. ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla yola çıktığımız başkanlık hikâyemizde önemli, beni heyecanlandıran bir çalışma. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.