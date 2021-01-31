BİST1.473-1.66EURO8.89-0.14USD7.32-0.16ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konak’a mimarlık müzesi kuruluyor
    ABONE OL
    31.01.2021 - 00:00 |

    Konak’a mimarlık müzesi kuruluyor

    Konak Belediyesi, 10 yıllığına kiraladığı tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun hangar binasını İzmir Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle mimarlık müzesi olarak şehre kazandıracak. Protokole Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir SMD Başkanı Hüseyin Egeli ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman imza attı.

    Konak’a mimarlık müzesi kuruluyor

    Kendisi de mimar olan Başkan Batur, “Mimarlık mesleğinin tanıtımı, gençlere sevdirilmesi ve kentin belleğinin mimarlık müzesinde saklanması ve korunması noktasında birlikte güzel bir çalışmaya imza attık diye düşünüyorum. ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla yola çıktığımız başkanlık hikâyemizde önemli, beni heyecanlandıran bir çalışma. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

    FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

    Sıradaki Haber