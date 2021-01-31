31.01.2021 - 00:00 |
Konak’a mimarlık müzesi kuruluyor
Konak Belediyesi, 10 yıllığına kiraladığı tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun hangar binasını İzmir Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle mimarlık müzesi olarak şehre kazandıracak. Protokole Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir SMD Başkanı Hüseyin Egeli ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman imza attı.
Kendisi de mimar olan Başkan Batur, “Mimarlık mesleğinin tanıtımı, gençlere sevdirilmesi ve kentin belleğinin mimarlık müzesinde saklanması ve korunması noktasında birlikte güzel bir çalışmaya imza attık diye düşünüyorum. ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla yola çıktığımız başkanlık hikâyemizde önemli, beni heyecanlandıran bir çalışma. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.