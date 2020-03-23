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    HaberlerEge Haberleri Konak’ın hijyeni için 24 saat görevdeler
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    23.03.2020 - 07:00 |

    Konak’ın hijyeni için 24 saat görevdeler

    Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece gündüz demeden sahada görev alıyor.

    Konak’ın hijyeni için 24 saat görevdeler

    Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece gündüz demeden sahada görev alıyor. Koronavirüs ile mücadelenin görünmez kahramanları, her gün çöpleri toplamaya; dezenfekte ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.
    Temizlik İşleri personeli ile gurur duyduğunu açıklayan Başkan Abdül Batur, doktorlar gibi toplum sağlığı için her gün aralıksız çalışan temizlik ekiplerine teşekkür etti. Temizlik işçilerinin de evlerinde onları bekleyen aileleri olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Batur, evsel atıkların sıkıca poşetlenip çöpe atılmasını istedi.
    Temizliği hiçbir şekilde aksatmayan personelin alkışı hakketiğini belirten Batur, “Günde 500 ton çöp toplayan, kentimizi temiz tutan ve koronavirüsle savaşımızda önemli destek veren çalışma arkadaşlarımı, sağlıkçılarımıza yaptığımız gibi alkışlıyorum” dedi.

    Banklar sökülüyor

    Öte yandan evde kalın çağrılarına uymayan vatandaşın soluğu aldığı ilk adreslerden olan Konak’ta, ilçedeki parklarda bulunan bankların sökülmesi için talimat verildi. Öncelikle yaşlı nüfus yoğunluğunun daha çok olduğu Güzelyalı ve Hatay semtlerinde yapılan çalışmalarda Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı ile Kılıçreis Parkı’ndaki banklar söküldü.

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