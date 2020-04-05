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    05.04.2020 - 00:04 |

    Konaklama desteği

    Konak Belediyesi, Gazi Ayşe Altıntaş Kız Öğrenci Yurdu ile Alsancak Apart Otel’de 25 odayı sağlık çalışanlarına ayırdı. DEÜ de, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ndeki çalışanlar için sosyal tesislerini tahsis etti

    Konaklama desteği

    Konak Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı. Belediye, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Alsancak Apart Otel’de 25 odayı sağlık çalışanlarına ayırdı. Geçtiğimiz günlerde üniversite hastanesindeki personeline Otel Dokuz Eylül’ü ayıran rektörlükte, Adalet Bakanlığı personeli için Buca’daki Erkek Öğrenci Yurdunu ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları için de Seferihisar Sosyal Tesislerini tahsis etti.

    El ele verdiler

    Sağlık çaegelışanlarının büyük bir fedakârlıkla, gece gündüz demeden hizmet sunduklarına işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu zorlu savaşta onlar bizi cephede savunuyor. Çoğu zaman eve gidecek vakitleri bile olmuyor. Hastanelerden çıkabildiklerinde de haklı olarak evlerine gidip ailelerini, çocuklarını riske atmak istemiyorlar. Bu süreçte onları da yalnız bırakmayacağız” dedi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “Bu zor dönemi, elbirliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Üniversitemizin imkan ve kabiliyetini, aziz milletimiz ve devletimiz için kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
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