Konak Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı. Belediye, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Alsancak Apart Otel’de 25 odayı sağlık çalışanlarına ayırdı. Geçtiğimiz günlerde üniversite hastanesindeki personeline Otel Dokuz Eylül’ü ayıran rektörlükte, Adalet Bakanlığı personeli için Buca’daki Erkek Öğrenci Yurdunu ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları için de Seferihisar Sosyal Tesislerini tahsis etti.



El ele verdiler



Sağlık çaegelışanlarının büyük bir fedakârlıkla, gece gündüz demeden hizmet sunduklarına işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu zorlu savaşta onlar bizi cephede savunuyor. Çoğu zaman eve gidecek vakitleri bile olmuyor. Hastanelerden çıkabildiklerinde de haklı olarak evlerine gidip ailelerini, çocuklarını riske atmak istemiyorlar. Bu süreçte onları da yalnız bırakmayacağız” dedi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “Bu zor dönemi, elbirliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Üniversitemizin imkan ve kabiliyetini, aziz milletimiz ve devletimiz için kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.