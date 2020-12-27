Konaklı çocuklar için park

Öyküm ile Özüm, Başkan Batur’a teşekkür ziyaretine geldi, çizdikleri resmi hediye etti. Konak’ta mevcut yapılaşma nedeniyle park yapacak alan bulmanın çok zor olduğunu belirten Başkan Batur, “Ancak yine de elimizden geleni yapıyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi. Başkan Batur, Tepecik’te onkoloji servisinde yatan çocukları da kırmamış, parkı yeniletmişti.