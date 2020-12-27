27.12.2020 - 00:02 |
Konaklı çocuklar için park
Konak’taBelediye Başkanı Abdül Batur, depremden sonra ilçeye taşınan iki küçük kız kardeş Öykü ve Özüm Kılıç’ı kırmadı, yerleştikleri lojmanın bahçesine park kurdu.
Öyküm ile Özüm, Başkan Batur’a teşekkür ziyaretine geldi, çizdikleri resmi hediye etti. Konak’ta mevcut yapılaşma nedeniyle park yapacak alan bulmanın çok zor olduğunu belirten Başkan Batur, “Ancak yine de elimizden geleni yapıyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi. Başkan Batur, Tepecik’te onkoloji servisinde yatan çocukları da kırmamış, parkı yeniletmişti.