BİST118.713-0.52EURO7.780.07USD6.860.02ALTIN398.960.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konaklı kadınlar fark yaratacak!
    ABONE OL
    09.07.2020 - 00:03 |

    Konaklı kadınlar fark yaratacak!

    Konak Belediyesi, kadınların güçlendirilmesi, ekonomik yaşamda daha çok yer alması, sosyal ve ekonomik koşullarının geliştirilmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

    Konaklı kadınlar fark yaratacak!

    Temmuz ayı ikinci olağan meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen “Türkiye’de yaşayan mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları güçlendirme projesi” ile kadınlar fark yaratacak. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nca finanse edilen projeyl Konaklı kadınlar güçlerini Kadın Kooperatifi çatısı altında birleştirecek. Belediyenin kurduğu Konak Kadın Kooperatifine de ivme kazandıracak proje kapsamında, kadınların eğitim ve üretim alanlarında katılımları artırılacak. Başkan Abdül Batur, “Burada ürünlerini satıp, ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Son dakika haberi... Malatya'da korkutan deprem

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

    Sıradaki Haber