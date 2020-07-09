Konaklı kadınlar fark yaratacak!

Temmuz ayı ikinci olağan meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen “Türkiye’de yaşayan mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları güçlendirme projesi” ile kadınlar fark yaratacak. Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nca finanse edilen projeyl Konaklı kadınlar güçlerini Kadın Kooperatifi çatısı altında birleştirecek. Belediyenin kurduğu Konak Kadın Kooperatifine de ivme kazandıracak proje kapsamında, kadınların eğitim ve üretim alanlarında katılımları artırılacak. Başkan Abdül Batur, “Burada ürünlerini satıp, ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi.