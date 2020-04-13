Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki günlük sokağa çıkma yasağında, Konaklıların mağduriyet yaşamaması için belediye imkanlarını seferber etti. Sokağa çıkma yasağının ilk gününe belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başlayan Batur, ardından zabıta ekipleri ile beraber ekmek fırınlarını denetledi. Fırıncı esnafıyla sohbet eden ve sürece dair değerlendirmelerde bulunan Batur, “Zabıta ekiplerimiz mahallelerde ekmek dağıtımı yapıyor. Her zaman olduğu gibi şimdi de görevimizin başında, Konaklıların yanındayız” dedi.

Batur, 175’inci yılının gururunu yaşayan Polis Teşkilatı’nı da unutmadı. Hatay Polis Karakolu’nu ziyaret eden Başkan Batur, emniyet görevlilerini kutladı.