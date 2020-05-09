09.05.2020 - 00:03 |
Konak’ta banklar tek kişilik oldu
Konak Belediyesi ilçedeki parkları, bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez pazar günü saat 11.00’de evlerinden çıkabilecek, 65 yaş üstü vatandaş için hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan, tek kişilik banklar, iki metre aralıklarla yerleştirilmeye başlandı.
Bankların yerleştirildiği ilk park, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı oldu. Uygulama, Kılıçreis İhsan Alyanak, Mehmet Ali Akman ve Teğmen Ali Rıza Akıncı parklarıyla devam edecek ve pazar gününe kadar 4 parka, 100 adet tek kişilik bank yerleştirilecek. Uygulama aşama aşama Konak’ın tüm parklarına yayılacak. Başkan Abdül Batur, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda destek olmak amacıyla çalışmayı başlattıklarını belirtti.bdül Batur, “Unutmayın ki, virüs yok olmadı, hâlâ aramızda” dedi.
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