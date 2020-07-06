Konak’ta, çöp evlerde temizlik seferberliği

Yılda yaklaşık 60 çöp ev temizleyen Konak Belediyesi ekipleri, pandemi başladığından bu yana üç ay içinde 7 çöp ev temizliği yaptı. 2020 yılı başından bu yana ise toplam 25 çöp ev temizlendi. Öte yandan ilk koronavirüs vakalarının açıklandığı günden bu yana ilçedeki 112 mahallenin tamamında dezenfektasyon çalışmalarını üç vardiya halinde aralıksız sürüyor.