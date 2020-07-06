06.07.2020 - 00:03 |
Konak’ta, çöp evlerde temizlik seferberliği
Konak Belediyesi vatandaşın sağlığını tehdit eden çöp evlere geçit vermiyor. Son olarak Eşrefpaşa Mahallesi 643 Sokak’ta çöp ev olduğu ihbarını değerlendiren ekipler, hızla temizlik başlattı.
Yılda yaklaşık 60 çöp ev temizleyen Konak Belediyesi ekipleri, pandemi başladığından bu yana üç ay içinde 7 çöp ev temizliği yaptı. 2020 yılı başından bu yana ise toplam 25 çöp ev temizlendi. Öte yandan ilk koronavirüs vakalarının açıklandığı günden bu yana ilçedeki 112 mahallenin tamamında dezenfektasyon çalışmalarını üç vardiya halinde aralıksız sürüyor.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.