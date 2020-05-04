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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta dayanışma ruhu
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    04.05.2020 - 00:04 |

    Konak’ta dayanışma ruhu

    Konak’ta dayanışma ruhu

    KONAK Belediyesi’nin salgın nedeniyle dara düşen vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarının silinmesi amacıyla başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüyor. Hayırseverler, ilçede geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek, salgın nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların borçlarını ödüyor. Kampanyaya vatandaşların yanısıra Meclis üyeleri, CHP ilçe teşkilatı, belediye şirketleri de katıldı. Katılımın hızla artmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Başkan Abdül Batur, “Konak’a yakışan da budur” diye konuştu.

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