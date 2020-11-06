85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Konak’ta geçici trafik düzenlemesi
    ABONE OL
    06.11.2020 - 07:00 |

    Konak’ta geçici trafik düzenlemesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Atatürk Caddesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Pier arasındaki bölümünde geçici trafik düzenlemesi yaptı.

    Konak’ta geçici trafik düzenlemesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Atatürk Caddesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Pier arasındaki bölümünde geçici trafik düzenlemesi yaptı. Kara tarafında ulaşım Konak’tan Çankaya yönüne İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın karşısındaki otopark alanında açılan servis yolundan sağlanacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Sıradaki Haber