Konak’ta geçici trafik düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Atatürk Caddesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Pier arasındaki bölümünde geçici trafik düzenlemesi yaptı. Kara tarafında ulaşım Konak’tan Çankaya yönüne İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın karşısındaki otopark alanında açılan servis yolundan sağlanacak.