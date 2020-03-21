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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta insanlık dersi
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    21.03.2020 - 00:05 |

    Konak’ta insanlık dersi

    KONAK Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Biray Temel, Behçet Uz Parkı’ndaki görevi sırasında bir bank yakınında cüzdan buldu.

    Konak’ta insanlık dersi

    Bir süre parkta gözlem yaparak cüzdanın sahibinin gelmesini bekleyen Temel, mesai bitimine kadar cüzdanın sahibini bulamayınca durumu amirlerine bildirdi. İçinde 930 lira nakit para bulunan cüzdanın sahibine, cüzdandaki kimlik ve iletişim bilgileri sayesinde ulaşıldı. Parkın bulunduğu Çankaya Mahallesi’ndeki Çankaya Taksi Durağı’nda görevli 71 yaşındaki Turhan İstifçi’ye ait olduğu anlaşılan cüzdan, Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasında sahibine teslim edildi.

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