17.05.2020 - 00:00 |
Konak’ta kapıda vergi ödemesi
Konak Belediyesi’nin, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emlak vergilerini evlerinden çıkmadan ödeyebilmeleri için uygulamaya koyduğu kapıda vergi ödeme hizmeti başladı.
Aramanız yeterli
Vatandaşın 444 35 66 numaralı telefonu arayıp randevu oluşturduğu sistemde, belediye görevlileri adrese gidip vergi ödeme işlemlerini kapıda gerçekleştiriyor. İlk tahsilat, Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi Ahmet Karadağ’ın evinde yapıldı. Kredi kartı ile ödeme yapan Karadağ, “Sizin nezdinizde başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Biz de çalışmalarınıza az da olsa destek olmak için ödemelerimizi zamanında yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.