Konak’ta kapıda vergi ödemesi

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Vatandaşın 444 35 66 numaralı telefonu arayıp randevu oluşturduğu sistemde, belediye görevlileri adrese gidip vergi ödeme işlemlerini kapıda gerçekleştiriyor. İlk tahsilat, Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi Ahmet Karadağ’ın evinde yapıldı. Kredi kartı ile ödeme yapan Karadağ, “Sizin nezdinizde başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Biz de çalışmalarınıza az da olsa destek olmak için ödemelerimizi zamanında yapmaya çalışıyoruz” dedi.