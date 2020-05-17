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    HaberlerEge Haberleri Konak’ta kapıda vergi ödemesi
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    17.05.2020 - 00:00 |

    Konak’ta kapıda vergi ödemesi

    Konak Belediyesi’nin, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emlak vergilerini evlerinden çıkmadan ödeyebilmeleri için uygulamaya koyduğu kapıda vergi ödeme hizmeti başladı.

    Konak’ta kapıda vergi ödemesi

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    Vatandaşın 444 35 66 numaralı telefonu arayıp randevu oluşturduğu sistemde, belediye görevlileri adrese gidip vergi ödeme işlemlerini kapıda gerçekleştiriyor. İlk tahsilat, Konak Belediyesi eski Meclis Üyesi Ahmet Karadağ’ın evinde yapıldı. Kredi kartı ile ödeme yapan Karadağ, “Sizin nezdinizde başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Biz de çalışmalarınıza az da olsa destek olmak için ödemelerimizi zamanında yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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